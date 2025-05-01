Александр Моор поблагодарил пограничников региона за самоотверженную службу

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Охрана государственной границы — важнейшая задача, от которой зависит безопасность страны и спокойствие граждан. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя земляков с Днем пограничника.

По словам главы региона, служба на границе требует особой стойкости, мужества и самоотверженности - так было во все времена. Тюменские бойцы и ветераны доказывают это личным примером. В этом году представители региона заняли первое место в Международном смотре-конкурсе на лучшую организацию ветеранов пограничной службы государств-участников СНГ.

"Хочу отметить активную работу ветеранов-пограничников в нашем регионе. В Тюменской области с 2011 года открыта общественная организация. Её активисты ежегодно организуют благотворительные акции, оказывают адресную помощь ветеранам и членам их семей. С их помощью в Тюмени был создан парк Пограничников", - напомнил Александр Моор.

От этой локации систематически в зону СВО уходят гуманитарные конвои - их формируют ветераны-пограничники вместе с представителями органов власти, депутатами, предпринимателями, волонтерскими объединениями города. Так, в мае отправлена уже 29 партия помощи, в ее составе высокопроходимая техника, оборудование, медикаменты, маскировочные сети и многое другое.

"Благодарю всех пограничников за верность долгу и самоотверженную службу! Желаю крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем сложном деле", - заключил Александр Моор.