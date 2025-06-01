Вступил в силу федеральный закон о защите граждан от мошенников

| Фото: правительство России | Фото: правительство России

Вступил в силу федеральный закон о защите граждан от мошенников, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

С 1 июня в России введены следующие меры: запрет на использование мессенджеров сотрудниками госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами. Если сообщение от банка получено через мессенджер, не стоит сомневаться, это мошенники.

Сообщение с кодом доступа к Госуслугам больше не будет отправляться, пока человек говорит по телефону.

Теперь передать свою сим-карту можно только близким родственникам. В их числе – родители, братья и сестры, бабушки и дедушки, дети и внуки. Эта мера поможет бороться с дропперами (посредниками, которые помогают мошенникам скрывать и обналичивать украденные средства).

"Сегодня вступил в силу закон о борьбе с мошенниками. Заработал ряд положений, другие начнут действовать в августе и сентябре. Например, возможность ввести самозапрет на международные звонки и спам-обзвоны. Но наша цель – не просто точечные изменения, а создание многоуровневой системы защиты, которая минимизирует риски для граждан и усложнит реализацию мошеннических схем", – поделился вице-премьер – глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Сейчас правительство прорабатывает второй пакет мер, направленный на ужесточение борьбы с мошенничеством.