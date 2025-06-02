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Жители Абатского района отправят свои мотоциклы на фронт

Общество, 12:03 02 июня 2025

Местное отделение организации ветеранов СВО "Держава" | Фото: Местное отделение организации ветеранов СВО "Держава"

Акция "Мотоциклы фронту"стартовала в Абатском районе 2 июня. Жителям предлагают направить в зону СВО мотоциклы - это поможет бойцам быть более маневренными и успешнее выполнять боевые задачи, сообщил глава муниципалитета Игорь Васильев в своих соцсетях.

Первой участницей акции стала местная жительница Любовь Васильевна - она безвозмездно передала землякам "Урал" в хорошем состоянии. В ближайшее время его подготовят к работе в полевых условиях и доставят на передовую.

"Спасибо большое и низкий поклон, Вам, Любовь Васильевна, за неравнодушие и помощь, которая неминуемо приближает Победу", - подчеркнул глава района.

Первый этап акции действует до 21 июня, далее - постоянно.

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# Абатский район , Игорь Васильев , помощь , СВО

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