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3 июня - события дня

Общество, 17:54 02 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (ул. Луначарского, 12) начнется Первенство России по скалолазанию среди спортсменов возрастом от 10 до 13 лет. 6+

В Тюмени в 11 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется лекция "Правила безопасного отдыха на водных объектах". 6+

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 7 имени И.М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется экскурсия по выставочной экспозиции "Слово о солдате". 6+

В Тюмени в 12 часов 35 минут в спортивном комплексе "Зодчий" (ул. Луначарского, 2/5) начнется торжественное открытие первого Кубка Главы города по плаванию, приуроченного ко Дню Защиты детей. 0+

В Тюмени в 14 часов в коворкинге "Улетная точка" (ул. Герцена, 63/1) откроется шахматная площадка под руководством инструкторов спортивной школы "Ладья". 6+

В Тюмени в 16 часов на набережной возле мультицентра "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1) начнется торжественное Открытие третьего трудового семестра студенческих отрядов Тюменской области. 12+

Интересное в этот день:

1540 — Эрнандо де Сото первым из европейцев пересёк горы Аппалачи.

1785 — француз Франсуа Бланшар продемонстрировал сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара, скинув в нём собаку с высоты 300 метров.

1837 — под Лондоном открыт первый в мире ипподром для скачек с препятствиями.

1917 — открыт I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов.

1927 — в Москве снесены Красные ворота.

1950 — французская гималайская экспедиция, возглавляемая Морисом Эрцогом, впервые покорила горную вершину высотой более 8000 метров.

1954 — в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета (примерно 2570 год до н. э.).

1970 — американский биолог индийского происхождения Хар Гобинд Корана синтезировал первый искусственный ген.

1971 — на Балтийском заводе заложен атомный ледокол "Арктика".

1992 — в России создан Совет безопасности.

2004 — в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире плавательный бассейн, его максимальная глубина составляет 34,5 метра.

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