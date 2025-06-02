Жители села Заводоуковского округа смогут подключиться к централизованному водопроводу

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Водопровод протяженностью 2,5 км построили в с. Новая Заимка Заводоуковского округа. Подключиться к нему первые пользователи смогут уже в июне, а всего подвести чистую воду – более 1 тыс. сельчан.

"На текущей неделе ресурсоснабжающая организация начала принимать документы и заявления не техприсоединение. Убеждена, что работа активизируется и в июне мы уже увидим первые подключения к водопроводу", - уточнила глава округа Светлана Касенова.

Она также призвала земляков использовать водопроводную очищенную воду только для питья и приготовления пищи, но не для технических нужд. Такой рачительный подход поможет обеспечить всех питьевой водой.

Отметим, водопровод проложили по ул. Ленина и он соединил две уже существующие системы водоснабжения в центральной и нагорной частях Новой Заимки. Построили объект по федеральному проекту "Чистая вода" национального проекта "Жильё и городская среда". Напомним, он завершен в 2024 году, в 2025 его заменил новый национальный проект "Инфраструктура для жизни".

Оксана Корнеенкова