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Два сельских Дома культуры ремонтируют в Уватском районе

Экономика, 17:34 05 июня 2025

администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Два сельских Дома культуры ремонтируют в Уватском районе. В клубе д. Уки работают строители. Они заменили внутренние двери, обновили покрытие стен и пола, до осени проложат трубное отопление и отремонтирую сцену, рассказал глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"В селе Ивановке ремонт уже завершили. Здесь обновили кровлю, на ней установили пожарное ограждение, карнизы и водосточную систему", - уточнил глава муниципалитета.

Вместе с тем он напомнил, что весной в Увате открыли семейный МФЦ, а ранее, зимой, заработала новая школа в Першино. В Мугене строят школу, в Туртасе ремонтируют местный Дом культуры.

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# дома культуры , ремонт , Уватский район

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