Два сельских Дома культуры ремонтируют в Уватском районе

| Фото: администрация Уватского района | Фото: администрация Уватского района

Два сельских Дома культуры ремонтируют в Уватском районе. В клубе д. Уки работают строители. Они заменили внутренние двери, обновили покрытие стен и пола, до осени проложат трубное отопление и отремонтирую сцену, рассказал глава муниципального образования Вячеслав Елизаров.

"В селе Ивановке ремонт уже завершили. Здесь обновили кровлю, на ней установили пожарное ограждение, карнизы и водосточную систему", - уточнил глава муниципалитета.

Вместе с тем он напомнил, что весной в Увате открыли семейный МФЦ, а ранее, зимой, заработала новая школа в Першино. В Мугене строят школу, в Туртасе ремонтируют местный Дом культуры.