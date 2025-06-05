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Площадку для собак открыли на берегу озера Тихое в Тюмени

Общество, 15:21 05 июня 2025

предоставлено "Брусникой"

Площадку для собак открыли на берегу озера Тихое со стороны “Европейского квартала” в Тюмени 4 июня. Она доступна для всех хозяев четвероногих питомцев.

На огороженной территории площадью 460 кв. м девелоперская компания "Брусника" установила оборудование, которое подходит для дрессировки собак различных пород. Здесь есть всё, что нужно для полноценных тренировок: несколько видов барьеров, трамплин, качели, горка и дорожка из пеньков. Оборудование устойчиво к влаге и морозам, поэтому площадка будет работать круглогодично.

предоставлено "Брусникой" предоставлено "Брусникой" предоставлено "Брусникой" предоставлено "Брусникой" предоставлено "Брусникой" предоставлено "Брусникой" ﻿

Четвероногие и их хозяева уже протестировали новую локацию, оценив ее по достоинству.

предоставлено "Брусникой" предоставлено "Брусникой" ﻿

“У нас в районе есть соседская собачья тусовка - мы каждый вечер собираемся на Черемуховой аллее, где собакам удобно бегать. Ближайшая площадка возле Заречной блошинки требует модернизации. Поэтому новая в самом центре микрорайона, да еще и в красивом месте на берегу озера пришлась как нельзя кстати и станет новой точкой притяжения”, - рассказала хозяйка уиппета Анюта.

предоставлено "Брусникой"

Площадка работает в круглосуточном режиме.

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# Брусника , Заречный микрорайон , собаки

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