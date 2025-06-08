Тюменские агрономы дали советы по выведению слизней с садового участка

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области дали советы по выведению слизней с садового участка. Чаще всего моллюски выбирают для себя такие растения, как капусту, томаты, картофель, огурцы, салат, клубнику и цветочные.

Для уничтожения слизней специалисты советуют убирать сорняки вдоль теплиц, опавшие листья и веточки, своевременно скашивать газонную траву.

Также важно посыпать золой растения и почву. Распыление проводят в сухую и безветренную погоду. Пластики свежих огурцов нужно положить под деревянную доску, а утром убрать ее и собрать слизней.

Россельсхозцентр советует опрыскивать места с моллюсками раствором нашатырного спирта (пять столовых ложек на ведро воды). Обрабатывать рекомендуют раз в неделю, чтобы уничтожить и новых личинок. Из химических средств против слизней применяют: Слизнеед, Хищник, Гроза-3 и другие, пишет "КП-Тюмень".