  • 8 июня 20258.06.2025воскресенье
  • В Тюмени 21..23 С 2 м/с ветер южный

Тюменские агрономы дали советы по выведению слизней с садового участка

Общество, 10:33 08 июня 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские агрономы филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области дали советы по выведению слизней с садового участка. Чаще всего моллюски выбирают для себя такие растения, как капусту, томаты, картофель, огурцы, салат, клубнику и цветочные.

Для уничтожения слизней специалисты советуют убирать сорняки вдоль теплиц, опавшие листья и веточки, своевременно скашивать газонную траву.

Также важно посыпать золой растения и почву. Распыление проводят в сухую и безветренную погоду. Пластики свежих огурцов нужно положить под деревянную доску, а утром убрать ее и собрать слизней.

Россельсхозцентр советует опрыскивать места с моллюсками раствором нашатырного спирта (пять столовых ложек на ведро воды). Обрабатывать рекомендуют раз в неделю, чтобы уничтожить и новых личинок. Из химических средств против слизней применяют: Слизнеед, Хищник, Гроза-3 и другие, пишет "КП-Тюмень".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дачи , Россельхозцентр

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:45 08.06.2025В Ялуторовском районе открыли арт-объект Ярославе
14:31 08.06.2025Тюмень набрала более 10,6 тыс. голосов в рейтинге "Город России"
13:03 08.06.2025Серию видеоуроков о России создали для иностранных школьников в Тюмени
12:53 08.06.2025Каждое девятое ДТП в Тюменской области совершают водители-бесправники

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора