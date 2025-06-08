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Александр Моор поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником

Губернатор, 11:01 08 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Система социальной защиты Тюменской области объединяет сегодня более семи тысяч профессионалов. 8 июня они отмечают профессиональный праздник.

"Каждый пятый житель нашего региона окружён заботой социальных работников. Они помогают ветеранам, людям с особенностями здоровья, многодетным семьям, многим другим. Сейчас большое внимание уделяют участникам спецоперации и членам их семей", - написал в своих социальных сетях губернатор Тюменской области Александр Моор.

Он добавил, что области есть чем делиться с коллегами из других регионов. Некоторые направления социальной работы в Тюменской области занимают лидирующие позиции на федеральном уровне.

"В этот праздничный день желаю всем сотрудникам и ветеранам социальной сферы благополучия и крепкого здоровья", - добавил губернатор.

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# День социального работника , социальная сфера

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