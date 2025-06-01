Артём Жога поздравил жителей УФО с Днём России

| Фото: с сайта uralfo.gov.ru | Фото: с сайта uralfo.gov.ru

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога поздравил с Днём России жителей округа.

По словам полпреда, 35 назад, 12 июня 1990 года, Россия заявила о своём суверенитете. Началась новая страница истории страны.

За это время Россия пережила немало вызовов, но всегда находила на них достойный ответ. Жители страны поднимали экономику и развивали регионы. Создавали новые производства, строили города и дороги, запускали масштабные проекты, делали всё возможное для улучшения качества жизни.

"Важно, что российский народ всегда держался вместе, бережно хранил историю и передавал традиции. И сегодня мы как никогда едины в целях и стремлениях. Под руководством нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина мы уверенно противостоим всем попыткам навредить Отчизне. За три года специальной военной операции мы доказали, что интересы Родины для нас – превыше всего. Мы своих не бросаем и горой будем стоять за соотечественников. Особо радостно мне поздравлять с Днём России жителей Донбасса и Новороссии. Вы вернулись домой, и теперь мы вместе отмечаем этот праздник. Уверен: впереди у России великое будущее. Мы построим его дружно и со всей любовью к нашей прекрасной стране! С праздником! Мирного неба над головой! С Днём России!" - сказал Артём Жога.