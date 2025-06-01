Мандат депутата Тюменской областной думы передадут Евгению Данникову
Мандат депутата Тюменской областной думы передадут Евгению Данникову. Решение принято на 99-м заседании Избирательной комиссии Тюменской области, которое состоялось 10 июня, сообщает информационный центр правительства региона.
"Приняли решение о передаче вакантного мандата депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва Сысоева Владимира Владимировича, избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением Тюменское региональное отделение Политической партии ЛДПР, Данникову Евгению Владимировичу (№ 10 в списке Тюменского регионального отделения Политической партии ЛДПР)", — сказал председатель Избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.
В мае 2025 года Высший совет Либерально-демократической партии России принял решение о передаче мандата депутата Государственной думы РФ Владимиру Сысоеву, вице-спикеру Тюменской облдумы и руководителю фракции ЛДПР.