Юные тоболяки выбирают обучение в психолого-педагогических классах

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

18 обучающихся стали выпускниками профильных психолого-педагогических классов в Тобольском районе. Большинство из них твердо решили связать свою жизнь с педагогикой, а пятеро планируют поступать в педвузы по целевому набору и вернуться в родные школы, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

В целом, количество обучающихся в психолого-пелдагогических классах за минувший учебный год выросло почти в два раза. В этом году здесь прошел второй фестиваль "Дорога в школу". Для ребят была подготовлена интересная программа, включающая литературно-музыкальный спектакль, конкурс "Профессиональная проба", мастер-классы от студентов и преподавателей Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева. Активные ученики и наставники получили грамоты и благодарственные письма районного отдела образования.

"Эта добрая традиция зародилась в прошлом году. Встреча объединяет педагогов, будущих и настоящих, вдохновляет, помогает ребятам утвердиться в выборе и почувствовать ценность профессии учителя", - отметила старший методист Любовь Остякова.