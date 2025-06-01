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Уроки мужества от ветеранов СВО проходят в летних лагерях Тюменской области

Общество, 17:14 19 июня 2025

фото филиала фонда «Защитники Отечества» по Тюменской области

После встречи с ветераном специальной военной операции Игорем Трошиным с подростками, отдыхающими в лагере имени Юрия Гагарина в Заводоуковске, каждый хотел пожать ему руку, обнять и сфотографироваться.

В лагере отдыхают 200 ребят разных возрастов, и все они с интересом слушали истории из зоны СВО и задавали множество вопросов, сообщает фонд "Защитники Отечества", подопечные которого участвуют в патриотических мероприятиях по всей Тюменской области в рамках акции "Служу Отечеству".

В лагерях "Память поколений" и "Роза ветров" дети встретились с ветеранами Сергеем Базалевым и Дмитрием Логиновым. Ветераны поделились своим опытом, рассказав о выносливости, смелости и мужестве, которые необходимы солдату. Сергей показал ребятам элементы военного снаряжения, а Дмитрий поведал о спасении тяжелораненого товарища.

В мечети Ялуторовска ветераны боевых действий собрались вместе с детьми – прихожанами мечети, чтобы поделиться своим опытом, рассказать о дружбе, поддержке и, конечно же, о роли веры и молитвы в бою. Боец Данис рассказал, что без молитвы не обходится ни одно задание. Он с грустью отметил, что не обратился к вере в детстве. И искренне советовал детям посещать мечеть или храм. Александр Мальцев рассказал, как перед каждым заданием брал с собой икону и фотографию матери, и уверен, что именно они спасли ему жизнь в бою.

Ветеран СВО Илларион Якубович, который встретился с ребятами из Детско-юношеского центра "Вероника", был удивлен тем искренним интересом, с которым дети слушали ветерана и задавали вопросы.

"Приятно было видеть в глазах ребят гордость и патриотизм. Спасибо организаторам за воспитание подрастающего поколения", — отметил Илларион Якубович.

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# дети , детские лагеря , патриотизм , СВО

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