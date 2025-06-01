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Сотрудники Росгвардии проверяют детские загородные лагеря

Общество, 16:07 18 июня 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Детские загородные лагеря в Тюменском и Сладковском районах проверили

специалисты вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Тюменской области.

Особое внимание уделено исправности систем сигнализации и видеонаблюдения, работоспособности "тревожной кнопки", организации пропускного и внутри-объектового режима, а также наличию и правильности ведения должностной документации, сообщает пресс-служба управления.

"В ходе встреч с представителями частных охранных организаций и руководителями лагерей проведены дополнительные инструктажи по действию в случае внештатных ситуаций, применению кнопки "тревога", слаженности действий при эвакуации из здания", – отмечено в сообщении.

Кроме того, в рамках Года защитника Отечества и ведомственной акции "Каникулы с Росгвардией" военнослужащие и сотрудники ведомства проведут для ребят, отдыхающих в загородных лагерях, военно-патриотические мероприятия.

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# детский летний отдых , Росгвардия по Тюменской области

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