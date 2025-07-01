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Тюменские ветераны СВО достойно представили регион на “Абилимпиксе” в Казани

Общество, 14:48 31 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ветераны специальной военной операции достойно представили Тюменскую область на первом чемпионате по профессиональному мастерству среди участников СВО "Абилимпикс" в Казани. Об этом сказала руководитель тюменского филиала фонда “Защитники Отечества” Динара Поштаренко на встрече с финалистом и двумя участниками соревнований.

Встреча состоялась в офисе филиала фонда “Защитники Отечества” 31 июля. Динара Поштаренко и директор регионального департамента труда и занятости населения Вероника Ефремова поблагодарили ветеранов за участие в чемпионате.

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Динара Поштаренко добавила, что такие мероприятия важны для возвращения участников СВО, получивших тяжелые ранения, в мирную жизнь, для социальной и профессиональной адаптации.

“Это действительно возможность показать себя, проявить силу, характер. Мы знаем, что вы у нас сильные и крепкие духом. Вы доказывали это в зоне специальной военной операции, продолжаете делать это здесь”, – произнесла она, обратившись к участникам чемпионата.

Динара Поштаренко пожелала ветеранам никогда не останавливаться на достигнутом, фонд, в свою очередь, поддержит и поможет в любых начинаниях.

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Отметим, “Абилимпикс” объединил более 400 человек — участников, их сопровождающих и экспертов. Ветераны соревновались по 15 компетенциям с 25 по 29 июля: от слесарного дела до программирования.

В Казань от Тюменской области отправились Илья Федотов (Тюмень), Алексей Амарцев (Бердюжский район) и Фархад Карымов (Тобольск). Участники высоко оценили организацию чемпионата и гостеприимство республики.

Фархад Карымов стал одним из финалистов компетенции "Промышленная робототехника".

Тоболяк не удивлен своим успехом. Он активно готовился к соревнованиям, к тому же имеет опыт участия в таких мероприятиях: в марте завоевал второе место по итогам регионального этапа в этой же компетенции.

“Было интересно попробовать, что это такое. Я и робототехника – две разные вещи. У меня получилось, мне понравилось. Рекомендую ребятам с ограниченными возможностями здоровья участвовать в “Абилимпиксе”. Это хорошая школа. Во-первых, набираешься опыта. Во-вторых, тебя замечают работодатели и предлагают работу с высокой зарплатой. Атмосфера на чемпионате была классной: туристические походы, экскурсии, конференции на разные темы”, – поделился впечатлениями от участия Фархад Карымов.

Теперь мужчине предстоит бороться за звание лучшего в финале национального чемпионата в Москве в октябре.

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“Сопровождаем наше чемпионатное движение, наши делегации Тюменской области на площадке регионального и национального финалов, чтобы понять, каков же запрос у наших ребят. С каждым из них мы это проговорили. Сегодня коснулись их размышлений о будущем, останутся ли они в чемпионатном движении. Участие в чемпионатах, смену компетенций тоже можно превратить в некую профессию. Все они говорят о том, что им нужна понятная, прагматичная специальность, которая обеспечит их семьи, даст возможность развиваться. Два парня, не прошедшие в финал, выбрали профессии. Мы обговорили с ними образовательный трек, поговорили о пуле работодателей”, – поделилась директор регионального департамента труда и занятости населения Вероника Ефремова.

Она напомнила, что для всех, кто возвращается с мест боевых действий, в регионе действует региональная мера поддержки – индивидуальное сопровождение при трудоустройстве. Это индивидуальный консультант, который сопроводит желающего найти или сменить работу от центра занятости Тюменской области или 22 его подразделений до оформления трудовой книжки у работодателя.

С сентября участники “Абилимпикса” среди ветеранов СВО начнут посещать школы, вузы, общаться с молодёжью.

Инна Пахомова

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# Вероника Ефремова , СВО , фонд Защитники Отечества

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