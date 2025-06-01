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"Народный" памятник участникам ВОВ открыли в Аромашевском округе

Общество, 19:22 19 июня 2025

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Мемориал, созданный на средства, собранные неравнодушными жителями, установили в д. Уткарма Аромашевского муниципального округа.

Во время Великой Отечественной войны в ряды Красной армии из деревни было призвано более 30 человек.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В открытии памятника приняли участие ученики Новопетровской и Малиновской школ, жители и гости деревни.

Проект реализован при поддержке администрации округа, которая взяла на себя вопросы доставки и установки объекта, а также благоустройство территории.

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