"Народный" памятник участникам ВОВ открыли в Аромашевском округе
Мемориал, созданный на средства, собранные неравнодушными жителями, установили в д. Уткарма Аромашевского муниципального округа.
Во время Великой Отечественной войны в ряды Красной армии из деревни было призвано более 30 человек.
В открытии памятника приняли участие ученики Новопетровской и Малиновской школ, жители и гости деревни.
Проект реализован при поддержке администрации округа, которая взяла на себя вопросы доставки и установки объекта, а также благоустройство территории.