"Народный" памятник участникам ВОВ открыли в Аромашевском округе

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Мемориал, созданный на средства, собранные неравнодушными жителями, установили в д. Уткарма Аромашевского муниципального округа.

Во время Великой Отечественной войны в ряды Красной армии из деревни было призвано более 30 человек.

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

В открытии памятника приняли участие ученики Новопетровской и Малиновской школ, жители и гости деревни.

Проект реализован при поддержке администрации округа, которая взяла на себя вопросы доставки и установки объекта, а также благоустройство территории.