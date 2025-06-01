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Набережная Тюмени превратилась в грандиозный бал выпускников

Общество, 19:57 20 июня 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

350 пар выпускников превратили набережную Тюмени в величественный танцевальный зал под открытым небом 20 июня. "Вальс на набережной" в двенадцатый раз объединил молодежь, на этот раз в честь Года защитника Отечества и Года героев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Особую торжественность мероприятию придала трогательная церемония до начала события – молодые люди возложили цветы к городскому мемориалу в сквере Прощания, отдав дань уважения учащимся школ города, не вернувшимся с Великой Отечественной войны.

Масштабный праздник открыл заместитель главы города Павел Креков пожеланиями ребятам легкого попутного ветра в жизни и алых парусов над головой. "Сегодня вы уже выпускники. В жизни все будет быстрее, чем нам кажется в начале. Каждое мгновение надо ценить и понимать, что главная жизненная цель любого человека, кем бы он ни стал, – сделать мир лучше", - подчеркнул он и посоветовал вчерашним школьникам идти прямыми дорогами, потому что они самые лучшие.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Сегодня это не просто танец – это возможность сказать спасибо тем, кто защищал нашу Родину. Мы готовились долго и серьезно, чтобы этот вальс стал настоящим подарком для всех тюменцев. Кроме того, мы создали яркое видеовоспоминание о прошедших школьных годах, которое интересно будет пересматривать и пять и тридцать лет спустя, а потом показывать своим детям и внукам", – рассказала выпускница гимназии № 83 Амелия Подрезова.

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Ее поддержала директор образовательного учреждения Ольга Хмелева. Она отметила, что от гимназии традиционно танцуют много пар, в этом году их было семь. "Это настоящий праздник прощания с детством. Глядя на наших выпускников с верхних ярусов набережной, испытываешь настоящую гордость за ребят и мечтаешь, чтобы все у них в жизни получилось", - подчеркнула она.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На берегу Туры, помимо классического вальса, выпускники исполнили кадриль, демонстрируя отточенные движения и безупречное чувство ритма. Участники проекта "Танцуй" с Формейшн Вера своим творческим подарком добавили в программу яркости и хип-хопа, а зрители с удовольствием поддержали впечатляющий флешмоб.

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"Вальс на набережной" вновь подарил горожанам незабываемые впечатления и продолжил красивую и важную традицию празднования важных дат в истории города, а значит, и в истории страны.

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Праздник завершился, но его эхо еще долго будет звучать в сердцах тюменцев, напоминая о важности сохранения памяти о героях и о том, что танец – это язык, понятный каждому.

Инна Кондрашкина

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# вальс , выпускники , набережная Туры

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