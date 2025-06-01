Тюменские организации наградили за гуманитарную помощь и благотворительность

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Организации, которые оказывают гуманитарную помощь и занимаются благотворительностью, наградили в Тюмени, сообщает информаицонный центр правительства региона.

На торжественном мероприятии благодарственные письма вручены представителям департамента потребительского рынка и туризма, департамента АПК, противопожарной службы Тюменской области, регионального штаба #Мывместе, регионального центра "Семья", сестрам милосердия, социальным работникам, представителям Тобольско-Тюменской епархии, тюменским студентам, компаниям и индивидуальным предпринимателям.

"Тюменские предприятия и индивидуальные предприниматели с готовностью откликаются на человеческую боль и формируют гуманитарные грузы. Вместе с волонтерами регионального штаба #Мывместе мы идем рука об руку еще со времен пандемии. Всем вам департамент социального развития Тюменской области благодарен за то, что вы делаете. Вы не просто наши партнеры, вы наши друзья", — поделилась начальник управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов департамента социального развития Тюменской области Гульнара Байматова.

За 2024-2025 годы в Курскую область было отправлено почти 90 тонн гуманитарного груза, в 2025 году — 4 тонны груза для военных госпиталей.