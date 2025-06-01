27 учеников ФМШ Тюменской области выпустились с медалями

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

43 выпускника Физико-математической школы Тюменской области получили аттестаты о среднем образовании. Из них 27 человек стали медалистами. Церемония вручения аттестатов прошла в ФМШ 30 июня.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказала директор учреждения Наталья Фомичева.

"У нас очередной выпуск одиннадцатиклассников. Самых взрослых, успешных, талантливых, вдохновленных. Прежде всего это большие труженики. У нас 27 медалей, и они не просто заслуженные, это результат серьезного труда. Среди этих ребят есть победители мировых олимпиад по физике, экономике", — отметила Наталья Фомичева.

Директор школы подчеркнула, что и после выпуска ребята участвуют в жизни образовательного учреждения: помогают с олимпиадами, конференциями, турнирами. После обучения в Москве и Санкт-Петербурге часть выпускников возвращается в Тюмень. Становятся учителями в ФМШ или устраиваются на предприятия региона.

Вернуться в Тюмень после обучения в Российском экономическом университете имени Плеханова планирует 11-классник Георгий Эсиев.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

"Я хочу быть экономистом, открыть свое предприятие, какое-то маленькое дело. Думаю, в сфере продаж", — поделился он.

Выпускница ФМШ Лейла Гильманова — начинающий программист, намерена стать бэкенд-разработчиком.

| Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Мжельский, ИА Тюменская линия

"Я еще рассматриваю вузы, поступаю по олимпиаде, поэтому для меня открыты почти все двери. Для меня программирование — это что-то интересное и захватывающее", — рассказала Лейла.

Вера Коршунова, Александр Лабыкин