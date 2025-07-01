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Тюменцы смогут выиграть грант до 1 млн рублей на форуме "Утро"

Общество, 14:49 01 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Участники форума "Утро" смогут получить 1 миллион на реализацию своего проекта в конкурсе "Росмолодежь. Гранты". Событие состоится с 24 по 29 сентября, сообщает пресс-служба форума.

Заявки принимают от молодежи в возрасте от 14 до 35 лет по одной из 19 номинаций. Среди них: "Создавай возможности", "Развивай среду", "Объединяй", "Защищай" и другие.

Конкурс пройдёт в несколько этапов, включая онлайн и офлайн форматы. С 15 июля по 31 августа молодые люди примут участие в образовательной программе. Они узнают о социальном проектировании, составлении сметы и особенностях конкурса. Лекторы расскажут о частых ошибках при подаче заявок и оформлении паспорта проекта. Кроме того, участники конкурса смогут пройти индивидуальные онлайн-консультации, где им помогут доработать идеи и правильно заполнить паспорт социального проекта.

Регистрация открыта до 1 сентября на сайте ФГАИС "Молодёжь России".

После одобрения заявки командой Росмолодёжи, молодые люди смогут представить свои проекты. Защита пройдет в два дня — с 25 по 26 сентября. 28 сентября эксперты защиты подведут итоги грантового конкурса, дадут участникам обратную связь и наградят рекомендованных.

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# гранты , Росмолодежь , Форум Утро

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