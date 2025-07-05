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В Тюмени презентуют детскую секцию интеркраеведения

Общество, 13:29 05 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Детскую секцию интеркраеведения презентуют тюменцам в рамках досуговой площадки Центра туризма и экологии ДТиС "Пионер" 8 июля. В нее будет включена экскурсия по набережной, активные игры, изучение памятников.

"Есть у нас адаптированные программы, появляются новые площадки. В центре работаем как с норматипичными, так и с особенными детьми. Стараемся подбирать такой материал, чтобы ребята могли на равных условиях, все вместе взаимодействовать. Есть специальные группы в учебном году и мероприятия, где дети все вместе могут участвовать, – объяснила корреспонденту издания "Тюменская область сегодня" инструктор-методист и старший тренер-преподаватель Алёна Солдатова.

16 июля ребят приглашают преодолеть трассу на скалодроме и познакомиться с таким видом спорта, как ледолазание. Участие бесплатное. Запись на каждую площадку открывается за пять дней до проведения – в пятницу в 10 утра. Телефон для справок: 8 (3452) 29-02-10.

Возрастное ограничение: 6+

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# дети , детские площадки , ДТиС Пионер

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