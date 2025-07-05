В Тюмени проведут биржу деловых контактов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Закупочная сессия и биржа деловых контактов "Развитие экономического взаимодействия с поставщиками и подрядчиками" для сельскохозяйственного холдинга ГК ДАМАТЕ пройдет в Тюменском технопарке 9 июля. Это одна из форм поддержки бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона.

Компания реализует инвестиционный проект по строительству племенного репродуктора индейки в Упоровском районе Тюменской области. Для участия в закупочной сессии приглашаются поставщики стройматериалов и оборудования, а также строительно-монтажные организации.

В числе организаторов – департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, Строительно-индустриальный кластер, Торгово-промышленная палата региона, электронная торговая площадка "МИР".

Событие состоится в конференц-зале "Президент" в 11 часов. Для участия необходима регистрация. Уточнить информацию можно по номеру: +7 919 924 7067 (Наталья Баженова, Строительно-индустриальный кластер).

Возрастное ограничение: 18+