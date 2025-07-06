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В Тюменской области стартовал второй этап зачисления детей в первый класс 

Общество, 12:14 06 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй этап зачисления детей в первый класс через Госуслуги стартовал в Тюменской области 6 июля. Заявления могут подать те, кто хотят выбрать школу, не закрепленную за адресом проживания ребенка, сообщает департамент информатизации.

Заявление заполняется на портале госуслуг в разделе "Образование/Дети" — "Запись в школу". Заполняя его, нужно последовательно отвечать на вопросы. Данные о родителе подгружаются автоматически, так как они уже есть в системе, но при необходимости их можно изменить.

Если заявление заполнено, но не отправлено, его можно найти в разделе "Заявления" — "Черновики".

Во время второго этапа детей принимают на свободные места, а прием заявлений завершится не позднее 5 сентября.

Отметим, услуга доступна при наличии подтвержденной учетной записи портала Госуслуг.

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# госуслуги , запись , первый класс

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