В Тюменской области стартовал второй этап зачисления детей в первый класс

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Второй этап зачисления детей в первый класс через Госуслуги стартовал в Тюменской области 6 июля. Заявления могут подать те, кто хотят выбрать школу, не закрепленную за адресом проживания ребенка, сообщает департамент информатизации.

Заявление заполняется на портале госуслуг в разделе "Образование/Дети" — "Запись в школу". Заполняя его, нужно последовательно отвечать на вопросы. Данные о родителе подгружаются автоматически, так как они уже есть в системе, но при необходимости их можно изменить.

Если заявление заполнено, но не отправлено, его можно найти в разделе "Заявления" — "Черновики".

Во время второго этапа детей принимают на свободные места, а прием заявлений завершится не позднее 5 сентября.

Отметим, услуга доступна при наличии подтвержденной учетной записи портала Госуслуг.