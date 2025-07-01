Фестиваль чир спорта и "Уличная классика" пройдут в День города
Спортивные фестивали "МОРЕmore" и "Уличная классика" пройдут на набережной Туры в районе "Конторы пароходства" в День города, 26 июля, сообщает администрация Тюмени.
В программе фестиваля чир спорта "МОРЕmore" групповой и партнерский стант, тамблинг и акробатические трюки в воздухе, выполненные на максимально профессиональном уровне.
Организаторы приглашают всех желающих поддержать команды и познакомиться с чир спортом ближе. Вход на фестиваль для зрителей свободный.
Рядом с площадкой фестиваля "МОРЕmore" будет проходить фестиваль уличных видов спорта. В программе "Уличной классики" панна, кикскутер, скейтбординг, ролики, чирлидинг, паркур и хип-хоп.
Соревноваться будут 300 спортсменов. Гостей праздника ждут показательные выступления, мастер-классы от профи и яркая атмосфера настоящего уличного экстрима.
Возрастное ограничение: 6+.