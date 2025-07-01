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Фестиваль чир спорта и "Уличная классика" пройдут в День города

Спорт, 09:18 10 июля 2025

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Спортивные фестивали "МОРЕmore" и "Уличная классика" пройдут на набережной Туры в районе "Конторы пароходства" в День города, 26 июля, сообщает администрация Тюмени.

В программе фестиваля чир спорта "МОРЕmore" групповой и партнерский стант, тамблинг и акробатические трюки в воздухе, выполненные на максимально профессиональном уровне.

Организаторы приглашают всех желающих поддержать команды и познакомиться с чир спортом ближе. Вход на фестиваль для зрителей свободный.

Рядом с площадкой фестиваля "МОРЕmore" будет проходить фестиваль уличных видов спорта. В программе "Уличной классики" панна, кикскутер, скейтбординг, ролики, чирлидинг, паркур и хип-хоп.

Соревноваться будут 300 спортсменов. Гостей праздника ждут показательные выступления, мастер-классы от профи и яркая атмосфера настоящего уличного экстрима.

Возрастное ограничение: 6+.

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