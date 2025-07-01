HR-специалисты нефтянки объединили профессиональное сообщество в Тюмени

Илья Кручинин Илья Кручинин

"Газпромнефть-Заполярье" организовало шестую встречу делового клуба "Метод HR", участие в котором приняли более 60 специалистов по управлению персоналом из Тюмени и других городов Уральского федерального округа. Это представители компаний разных отраслей: нефтегазового сектора, недвижимости, страхования и банковских услуг, индустрии отдыха и оздоровления, а также центров карьеры учебных заведений.

Такие встречи "Газпромнефть-Заполярье" проводит с 2022 года. Они призваны объединить профессиональное сообщество HR-специалистов для обмена опытом, обсуждения новых подходов к работе, а также трендов в сфере управления персоналом.

Ключевой темой встречи стали передовые практики профессионального благополучия сотрудников. Представители HR-сферы говорили о том, является ли оно сегодня главной стратегией развития и обязанностью компании. В качестве спикеров выступили генеральный директор Майер курорта "Марциаль" Ирина Васильева, сооснователь платформы корпоративного благополучия "Понимаю" Дарья Федорова, автор программ по жизнестойкости, практик благополучия и счастья Андрей Вебер. В рамках пленарной сессии собственники бизнеса и топ-менеджеры крупных компаний рассказали о личном опыте внедрения и реализации программ качества жизни.

"Бизнес постоянно развивается, предъявляя высокие требования к профессионализму сотрудников различных направлений – от инженерных специальностей до управленческих позиций. Чтобы соответствовать этим требованиям, необходимо выстраивать четкую стратегию HR-деятельности, направленную на привлечение талантливых специалистов, развитие внутренних ресурсов и создание условий для устойчивого профессионального роста", – подчеркнула Марина Александрова, HR-директор "Газпромнефть-Заполярья".

HR-блок предприятия на регулярной основе внедряет современные корпоративные программы, направленные на улучшение социально-психологического климата, поддержание здорового образа жизни, предоставляет возможности профессионального развития и социализации сотрудников.

В офисе и на месторождениях предприятия созданы комфортные условия для занятий спортом, отдыха и саморазвития работников. Вахтовики живут и работают в современных комплексах, где организовано качественное сбалансированное питание, работают высокотехнологичные медицинские кабинеты. Особое внимание на предприятии уделяют адаптации молодых специалистов. Для них действует система наставничества, которая позволяет быстро влиться в рабочий процесс.

Такой обмен опытом не только позволяет поделиться новыми методиками, продемонстрировать свои достижения и опыт, но и помогает HR-специалистам из разных сфер взять курс на профессиональное совершенствование.

Диана Саттарова