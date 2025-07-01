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Преподаватель тюменского института культуры поделилась секретами создания спектаклей

Общество, 12:02 20 июля 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 15 действующих театральных коллективов создали выпускники Тюменского государственного института культуры. Заведующая кафедрой режиссуры Тюменского государственного института культуры Марина Галяветдинова поделилась с изданием, как готовят будущих постановщиков в стенах вуза.

Как сообщает "Тюменская область сегодня", с первого дня обучения студенты готовятся к созданию итоговой авторской работы. Путь к дипломному спектаклю начинается с выбора материала. Будущие режиссеры самостоятельно определяют, какой спектакль они хотят поставить. При этом учитываются три важных аспекта: выбор произведения; поиск подходящего коллектива; определение сценического пространства.

"Мир меняется, студенты меняются, и нам, педагогам, работая с молодежью, тоже приходится меняться. Это весьма нелегко, я хочу сказать. Мы ищем новые формы взаимодействия, лекционных и тренинговых занятий, практических занятий со студентами, – делится Марина Галяветдинова.

Интересная тенденция последних лет – возвращение выпускников к классике. Если раньше студенты выбирали современные произведения, то сейчас в тренде постановки по Достоевскому и Булгакову.

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# ТГИК , Тюменский государственный институт культуры

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