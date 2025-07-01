Благотворителей проекта сбора гумпомощи для СВО чествовали в Тюмени

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Благотворителей проекта "Тюмень для Победы" чествовали в областном центре. За 10 месяцев работы он объединил 16 тыс. горожан и 200 предприятий. Они собирали гуманитарную помощь для отправки в зону специальной военной операции и оказывали необходимую поддержку.

Об этом сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"На поступившие средства было организовано 16 экспедиций, в ходе которых 59 большегрузных автомобилей доставили гуманитарный груз в зону специальной военной операции. Необходимую помощь получили 53 подразделения, где служат наши земляки", - отметил глава города.

Среди награжденных - представители малого бизнеса, управляющие компаний, а также руководители крупных предприятий, строительных компаний.

"Снисаренко Андрей Александрович приобрел, отремонтировал и отправил в зону СВО более 50 единиц техники! Это автомобили, квадроциклы, мотоциклы. Особо отмечу наше молодое поколение. Ученик гимназии №1 Ковков Иван Евгеньевич передал два своих питбайка нашим бойцам. На торжественном чествовании мы вручили медали шестого Гвардейского танкового полка Пушкареву Виктору Тимофеевичу, директору "ЦС-Моторс" и Баранчуку Юрию Александровичу, депутату Тюменской областной думы", - уточнил Максим Афанасьев.

Он выразил признательность каждому, кто оказывает посильную поддержку общему делу – приближению победы.