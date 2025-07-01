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Тобольская спортсменка завоевала золото континентального первенства

Спорт, 20:07 27 июля 2025

Федерация бокса Тюменской области | Фото: Федерация бокса Тюменской области

Тоболячка Виктория Айтмаметова стала победителем первенства Европы по боксу среди девушек 13–14 лет. С успехом ее поздравил губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

"Виктория не оставила шансов сопернице из Азербайджана и завоевала золото континентального первенства в весовой категории до 54 кг. Поздравляю победительницу, личного тренера – Илью Викторовича Косенко, тобольскую школу бокса, а также всех причастных к этой победе", - написал он.

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# боксер , первенство Европы

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