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В Тюмени мошенники распространяют фейковые квитанции

Общество, 21:27 28 июля 2025

Росводоканал Тюмень

14 звонков от обманутых абонентов получили в кол-центре "Росводоканал Тюмень" в июле. Злоумышленники звонят с просьбой назвать код из СМС, приходят домой под предлогом замены приборов учета или установки фильтров, распространяют фальшивые квитанции, сообщает пресс-служба компании.

"Одна из популярных схем - телефонный звонок якобы от специалиста предприятия. Абоненту сообщают, что необходимо провести поверку приборов учета или изменить время визита, и просят назвать код из СМС "для подтверждения заявки". Этот код может использоваться для доступа к личным данным в сервисах госуслуг. Часто нам звонят уже после того, как сообщили код мошенникам. Поэтому, напоминаем, что специалисты водоканала никогда не присылают подобные смс и не спрашивают их", - подчеркнул начальник отдела информационно-справочной службы "Росводоканал Тюмень" Илария Васильцова.

Иногда мошенники присылают фейковые квитанции и уверяют жителей, что нужно срочно провести поверку приборов учета или установить фильтр. Они пугают штрафами за просроченные даты поверки счетчиков и ухудшением качества воды. Важно помнить, что все визиты специалистов предприятия происходят только по обращению абонента через официальный сайт, телеграм-бот или горячую линию. Сотрудники "Росводоканал Тюмень" не продают оборудование и не делают ремонтные работы на внутридомовых сетях.

Обязательная установка фильтрующего оборудования тоже не требуется: вода, подаваемая в город, безопасна и соответствует нормативам качества, а лабораторный контроль ресурса осуществляется в аккредитованной лаборатории круглосуточно, в соответствие с графиком, утвержденным управлением Роспотребнадзора.

Проверить информацию о сроках поверки можно в техническом паспорте прибора учета, акте ввода в эксплуатацию, на сайте предприятия. Также необходимо убедиться, что компания, осуществляющая поверку прибора учета, имеет аккредитацию. Поверка, выполненная неаккредитованной компанией, считается недействительной.

Чтобы избежать обмана, важно не сообщать никому коды из СМС, не оплачивать услуги неизвестных лиц и уточнять информацию о работах напрямую в кол-центре "Росводоканал Тюмень" по телефону 540-940.

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# Росводоканал Тюмень

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