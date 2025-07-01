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Тюменские спасатели профилактируют происшествий на водных объектах

Общество, 16:27 28 июля 2025

ГУ МЧС по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

1565 человек охватили специалисты подразделений Главного Управления МЧС России по Тюменской области в рамках акции "Вода — безопасная территория", сообщает информационный центр правительства региона.

За минувшую неделю провели 35 патрулирований водных объектов, в том числе 27 межведомственных. Состоялось 468 профилактических бесед. В пришкольных лагерях и детских оздоровительных лагерях прошли 24 лекции и беседы.

Распространено 1175 памяток по соблюдению мер безопасности на водных объектах. Оформлено семь административных материалов за нарушения правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации.

Подробнее о безопасном посещении водоемов, рыбалке и помощи человеку, упавшему в реку, рассказал спасатель Тюменской областной службы экстренного реагирования Максим Степанов.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области

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