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Александр Моор: Беларусь готова укреплять сотрудничество с Тюменской областью

Губернатор, 17:23 28 июля 2025

пресс-служба президента Республики Беларусь | Фото: пресс-служба президента Республики Беларусь

Беларусь готова укреплять сотрудничество с Тюменской областью. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Александр Моор.

Работа в Минске продолжается. Прошла встреча с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко.

“Разговор получился открытым и предметным. Александр Григорьевич вспомнил о своих поездках в Тюменскую область. Еще во времена Советского Союза он был в городе Лангепасе, тогда еще поселке. Именно белорусы строили этот населенный пункт. О поездке у главы государства остались приятные воспоминания”, – написал глава региона.

Они обсудили развитие промышленности, в частности, в нефтегазовой сфере и машиностроении, поставки техники, научные проекты.

Тюменская область закупает у белорусских заводов сельхозтехнику и спецтехнику, в домах работают белорусские лифты.

“Запрос акцентируется на качестве и сервисе – об этом тоже честно сказали. Если поставщик хочет долгосрочно работать с регионом, важно выстраивать полноценную инфраструктуру: ремонт, запчасти, обучение, обслуживание. Беларусь готова укреплять сотрудничество”, – заключил Александр Моор.

Делегацию республики пригласили на нефтегазовый форум TNF в Тюмени. “Будем рады, если коллеги представят национальный стенд”, – сказал губернатор.

Также говорили и о науке. Уже есть совместные проекты в области биобезопасности. Предложили запустить двустороннюю программу поддержки исследований.

Также затронули тему исторической памяти. Регион и Беларусь многое объединяет, важно сохранить общие ценности. Фестиваль в честь защитников Брестской крепости, который проводят вместе с белорусскими коллегами, должен получить поддержку Союзного государства – такое предложение прозвучало.

Александр Моор назвал Беларусь надёжным партнёром. Регион настроен на продолжение взаимовыгодного сотрудничества.

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# Александр Моор , Беларусь

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