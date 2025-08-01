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В Ишиме для инвесторов подготовили 26 тыс. 465 "квадратов"

Экономика, 13:08 01 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Земельный участок площадью 26 тыс. 465 кв. метров подготовлен в Ишиме по ул. Сурикова для инвесторов, готовых реализовать проекты разной направленности, сообщает инвестиционное агентство Тюменской области.

Имеется вся необходимая инфраструктура: подъездные пути, ЛЭП 10 кВт (юго-запад участка), возможность подключения к газу, водоснабжение — точка подключения в 7 м.

Удобная логистика: рядом федеральная трасса Тюмень — Ишим — Омск, региональная дорога Ишим – Казанское – граница Казахстана.

Возможные направления для инвесторов: торговые центры, развлекательные комплексы, объекты сферы услуг.

Подробнее об инвестиционных площадках Ишима — на карте.

Консультации по всем вопросам — комитет по развитию потребительского рынка и предпринимательства: Ишим, ул. Гагарина, 67, каб. 122–123, 8 (34551) 5-15-35, 5-15-73, kpr_ishim@prto.ru.

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