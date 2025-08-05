Восемь нарушений правил охоты выявили в Тюменской области за неделю
76 выездов в охотничьи угодия и 23 обследования особо охраняемых природных территорий провели сотрудники Госохотдепартамента в Тюменской области с 28 июля по 3 августа. Результатом стало выявление восьми случаев нарушения правил, сообщает пресс-служба ведомства.
В Вагайском округе местный житель охотился без разрешительных документов. На территориях заказников регионального значения "Абалакский природно-исторический комплекс", "Лебяжье", "Упоровский", памятника природы "Полуяновский бор" зафиксированы факты нарушения режима особой охраны.
Сразу в двух районах - Ярковском и Уватском - за неделю произошли ДТП с участием диких животных: косули сибирской и лося.