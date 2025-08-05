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Восемь нарушений правил охоты выявили в Тюменской области за неделю

Общество, 15:54 05 августа 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

76 выездов в охотничьи угодия и 23 обследования особо охраняемых природных территорий провели сотрудники Госохотдепартамента в Тюменской области с 28 июля по 3 августа. Результатом стало выявление восьми случаев нарушения правил, сообщает пресс-служба ведомства.

В Вагайском округе местный житель охотился без разрешительных документов. На территориях заказников регионального значения "Абалакский природно-исторический комплекс", "Лебяжье", "Упоровский", памятника природы "Полуяновский бор" зафиксированы факты нарушения режима особой охраны.

Сразу в двух районах - Ярковском и Уватском - за неделю произошли ДТП с участием диких животных: косули сибирской и лося.

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# Госохотдепартамент , охота

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