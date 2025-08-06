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В школе Уватского района увековечили память Виктора Муравленко

Общество, 14:26 06 августа 2025

ТГ-канал Адрея Артюхова | Фото: ТГ-канал Адрея Артюхова

Баннер с портретом Героя Социалистического Труда Виктора Муравленко открыли на фасаде школы в с. Горнослинкино Уватского округа.

"Выбор героя для баннера на уватской земле, где ведется добыча нефти, связан с многолетней деятельностью Виктора Муравленко как руководителя "Главтюменнефтегаза. Пример героев-земляков помогает воспитывать в учащихся уважительное отношение к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны", - рассказал руководитель фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы, региональный координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов в своих соцсетях.

Виктор Муравленко внес существенный вклад в развитие не только Тюменской области, но и всей России. Под его руководством разрабатывались все главные месторождения Западной Сибири, в том числе крупнейшее — Самотлорское, строились дороги, школы и города. Сегодня его дело продолжается - созданный в Тюменской области нефтегазовый кластер объединяет уже более 150 участников из многих регионов России.

Портрет "нефтяного маршала" установили в рамках проекта "Единой России" и Минпросвещения РФ "Лица Героев". В церемонии также приняли участие глава округа Вячеслав Елизаров, педаги, учащиеся и жители села. Отметим, что всего в Тюменской области благодаря проекту размещено уже более 360 портретов Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, Героев Труда РФ, участников Великой Отечественной войны, боевых действий, СВО.

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# Андрей Артюхов , Виктор Муравленко , Уватский район , школа

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