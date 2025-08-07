Максим Афанасьев пригласил тюменцев на фестиваль "Проводник"

  • 7 августа 20257.08.2025четверг
Общество, 09:05 07 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

III фестиваль креативных индустрий "Проводник" пройдет в районе ЖК "Речной порт" по ул. Госпаровской в Тюмени 9 августа с 11 до 22 часов. Программа объединит авторское искусство, музыку, урбанистику, ремесла и современные городские тренды, написал глава города Максим Афанасьев в своих аккаунтах в соцсетях.

"Район проведения фестиваля имеет богатую историю. Ранее здесь находился кинотеатр "Победа", мастерские, летнее кафе-мороженое... Сегодня район переживает второе рождение: недавно здесь открылось уникальное культурно-историческое пространство, а такие мероприятия, как "Проводник", становятся важной частью этого процесса", - сказал Афанасьев.

На фестивале будут работать ремесленная ярмарка и "Иголка-маркет" с товарами ручной работы. Пройдет показ коллекций тюменских, ялуторовских и екатеринбургских дизайнеров. Будут работать лекторий на крыше, мастер-классы и настольные игры.

С 18 часов начнется мини-фестиваль "Музсходка", где тюменские музыканты исполнят свои авторские композиции. Вечером состоится просмотр фильма "Конек-горбунок" под открытым небом.

Вход на фестиваль свободный для всех желающих.

Организатором мероприятия выступает Тюменское агентство развития креативных индустрий.

# креативные индустрии , Максим Афанасьев


