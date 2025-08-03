Фестиваль "72 сап фест" проходит в Тюмени

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Фестиваль "72 сап фест" проходит в Тюмени 3 августа. На него зарегистрировались 1 тыс.100 сапсерферов. Эта цифра не окончательная, ведь зарегистрироваться можно было и на месте проведения.

Участники стартовали от парка "Заречный".

На открытии заместитель губернатора Тюменской области Павел Белявский отметил, что сапы - неотъемлемая часть современной молодежной культуры. "Это удобно, просто, и можно хорошо провести время на воде. Правительство Тюменской области поддерживает инициативу Shkulev Holding, портала 72.ru. По нашей просьбе организаторы учредили номинацию "Русский код" для того, чтобы соединить современные молодежные культуры и то, что является неотъемлемой частью нашей национальной культуры. Задумка удалась. Огромное количество классных костюмов, смотрел с удовольствием", - отметил Павел Белявский.

По словам директора департамента общественных связей Тюменской области Ирины Широковой, это событие – настоящий семейный праздник, здесь много различных активностей. Также это пропаганда здорового образа жизни, нового варианта проведения досуга. Участники могут увидеть город с другой стороны.

"Можно проявить себя в создании костюмов. Правительство Тюменской области учредило спецноминацию "Русский код", поэтому здесь много людей в костюмах, отражающих идентичность. В фестивале участвуют представители трех муниципальных образований. Они приехали, чтобы поучаствовать в командном заплыве в костюмах, отражающих колорит их территории. Отдельно принимают участие команды патриотической направленности. Есть ребята из центра "Аванпост", участники проекта "Боевой кадровый резерв" тоже проявили активность", – поделилась Ирина Широкова.

Практически все участники подготовили различные костюмы. Здесь можно было встретить как пиратов, персонажей популярных мультфильмов и сказок, так и людей в нарядах с культурным кодом. Это не являлось обязательным условием. Участники в костюмах получат подарки.

Номинаций несколько: "Лучший костюм", "Командный заплыв", "Лучший декор сапборда", "Лучшее фото", "Я и ценный пассажир" (заплыв с питомцами), "Русский код", "Мисс SUP".

На сап-доски встала команда международного клуба дружбы тюменской области. Его лидер Гюнель Бахышова Ариф кызы рассказала, что в заплыве от них участвуют десять человек. Костюмы разные: участники взяли как арафатки, так и мерч организации. Сюрпризом для зрителей стал арабский танец, исполненный на сапах.

Динара и Алибек Мадины приехали на фестиваль в Тюмень из Юргинского муниципального округа. Они надели национальные казахские костюмы.

"Хотим научиться стоять на сапах. Занимаемся спортом - на лыжах, бег. Хотели попробовать себя в новом направлении. Считаю, что здоровый образ жизни и занятия спортом - это очень хорошо. Занимаясь спортом в семье, мы подаем пример детям, прививаем им любовь к спорту", - рассказала Динара Мадина.

В образах сказочных персонажей - Бабы-Яги и Кощея Бессмертного - выступили Валерия Трифонова и Евгений.

"Мы - представители Ярковского муниципального округа. Сказочные герои – это классно, интересно. Все узнают наших персонажей. Давно плаваем на сап-бордах, уже можно нас назвать профессионалами. Поэтому как активная молодежь не могли пропустить такое мероприятие", - сказала Валерия Трифонова.

Руководитель тюменского детского технопарка "Кванториум" Дмитрий Тарасов выбрал для себя образ барона Мюнхгаузена.

"Прекрасное мероприятие, классный фестиваль. Во многих городах он уже есть и наконец-то он пришел к нам, в Тюмень. Сегодня будет самый замечательный день этого лета. Самое главное, чтобы фестиваль продолжался и становился еще масштабнее", - сказал он.

Участникам предстоит добраться по Туре до мультицентра "Контора пароходства".

Инна Пахомова