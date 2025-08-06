  • 6 августа 20256.08.2025среда
  • В Тюмени 14..16 С 3 м/с ветер восточный

Тюменцы обсудят события как драйвер развития городских пространств

Общество, 09:29 06 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Панельная дискуссия "События как драйвер развития городских пространств: маркетинг и продюсирование территорий" пройдет на фестивале креативных индустрий "Проводник" (Госпаровская, 6) 9 августа, начало в 13 часов.

Эксперты и гости события разберут, как те или иные события могут менять облик города, привлекать инвестиции и формировать комфортную среду.

В число спикерров вошли: Полина Захарова — режиссёр городских событий; Наталья Паденко — руководитель фестиваля "Джем"; Александр Шмонин — руководитель "Уличной классики" в Тюмени; Андрей Коньков — эксперт по брендингу территорий, основатель агентства "Планируется А маркетинг; Алесей Краев – руководитель Тюменского агентства развития креативных индустрий; Яна Леммер - ведущий специалист отдела партнерских продаж компании "Брусника".

Они обсудят практики создания событий-катализаторов, маркетинг общественных мест, работу с целевой аудиторией, роль продюсеров территорий.

Регистрация обязательна. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение: 16+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# креативные индустрии

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:51 06.08.2025Одежду, обувь и канцелярию представили на школьной ярмарке в Тюмени
09:40 06.08.2025Билайн расширил возможности платформы "план б.": к ИИ-сервисам добавлена видеомодель Veo 3
09:29 06.08.2025Тюменцы обсудят события как драйвер развития городских пространств
08:41 06.08.2025Симфонический хор Свердловской филармонии выступит перед тюменцами

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора