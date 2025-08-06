Тюменцы обсудят события как драйвер развития городских пространств

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Панельная дискуссия "События как драйвер развития городских пространств: маркетинг и продюсирование территорий" пройдет на фестивале креативных индустрий "Проводник" (Госпаровская, 6) 9 августа, начало в 13 часов.

Эксперты и гости события разберут, как те или иные события могут менять облик города, привлекать инвестиции и формировать комфортную среду.

В число спикерров вошли: Полина Захарова — режиссёр городских событий; Наталья Паденко — руководитель фестиваля "Джем"; Александр Шмонин — руководитель "Уличной классики" в Тюмени; Андрей Коньков — эксперт по брендингу территорий, основатель агентства "Планируется А маркетинг; Алесей Краев – руководитель Тюменского агентства развития креативных индустрий; Яна Леммер - ведущий специалист отдела партнерских продаж компании "Брусника".

Они обсудят практики создания событий-катализаторов, маркетинг общественных мест, работу с целевой аудиторией, роль продюсеров территорий.

Регистрация обязательна. Количество мест ограничено.

Возрастное ограничение: 16+.