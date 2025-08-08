  • 8 августа 20258.08.2025пятница
В Тюмени пятеро предпринимателей выиграли грант "Новая нефть"

Общество, 12:36 08 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пятеро предпринимателей Тюмени признаны победителями второй волны грантового конкурса "Новая нефть". Общий объем поддержки – 2,5 млн рублей.

Всего 36 заявок рассмотрели члены жюри. Организаторы отметили возросший уровень проектов.

"Нас радует, что наличие таких инструментов поддержки стимулирует предпринимателей делать упор на свою деятельность. Некоторые проекты по два-три раза не становились победителями конкурса, а в этот раз победили. Мы увидели в них более качественно доработанные финансовые модели, систему управления. По сути сам конкурс побуждает предпринимателей развиваться, становиться сильней. А деньги, которые они получат, позволят им расти", - рассказал генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

Самозанятая Александра Никонова получила поддержку на проект "Тюменская майолика" (изразцово-гончарной мануфактуры "Фортуна" конца XIX в.).

Предприниматель Павел Притупа создаст веб-сериал "Истории у костра". Владимир Прошин направит грант на развитие студии промышленного дизайна VS-Designing.

Кирилл Решетников реализует проект "еМедиа", продакшн онлайн-трансляций. Грант "Новая нефть" Валерий Худорожков вложит в производство регионального мерча с персонализированной машинной вышивкой "Тюмень. Сила в корнях".

Конкурс "Новая нефть" проходит в два этапа. Общий бюджет составляет 5 млн рублей. Его организаторы — ТАРКИ и администрация Тюмени.

Финансовая поддержка креативных предпринимателей – одно из направлений Стратегии развития креативных индустрий Тюменской области до 2030 г.

Анжела Лебедева

# Алексей Краев , креативные индустрии

