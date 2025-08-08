Тюменцы создадут арт-объект на фестивале "Проводник"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Арт-объект в виде кораблика создадут жители Тюмени на фестивале креативных индустрий "Проводник" 9 августа, сообщает администрация города.

Идея арт-объекта родилась как символ памяти об истории речного порта. Он напомнит о тюменской ладье — гербе города — и продолжит линию, заданную бумажными корабликами, ставшими в 2025 году символом общегородского выпускного.

Главной площадкой события станет район "Речного порта" на ул. Госпаровской. Официальное открытие фестиваля "Проводник" запланировано на 15 часов. Для гостей выступит девятилетняя певица Алексанна из Тюмени, завоевавшая сердца слушателей своим запоминающимся тембром и взрывной энергетикой. Она пишет и исполняет авторские песни, которые набирают более 50 тыс. прослушиваний в месяц.

После ее выступления начнется модный показ дизайнеров из Тюмени, Ялуторовска, Екатеринбурга. Зрители увидят летние образы с мотивами гжели, хохломы, жостово, оценят новое прочтение тюменского платка, познакомятся с современной авторской одеждой.

Вечером стартует большая музыкальная программа от команды "Музсходка". На сцену выйдут лучшие тюменские коллективы, отобранные на кастинге. Для слушателей прозвучат инди, этно, джаз, регги и не только.

В течение дня будут работать ремесленные ярмарки, мастер-классы, настольные и трансформационные игры, лекторий на крыше. Завершится фестиваль кинопоказом под открытым небом: тюменцы и гости города посмотрят фильм "Конек-горбунок" — современную экранизацию сказки Петра Ершова.

Возрастное ограничение: 0+.