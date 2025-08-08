  • 8 августа 20258.08.2025пятница
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер северо-восточный

Тюменцы создадут арт-объект на фестивале "Проводник" 

Общество, 12:47 08 августа 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Арт-объект в виде кораблика создадут жители Тюмени на фестивале креативных индустрий "Проводник" 9 августа, сообщает администрация города.

Идея арт-объекта родилась как символ памяти об истории речного порта. Он напомнит о тюменской ладье — гербе города — и продолжит линию, заданную бумажными корабликами, ставшими в 2025 году символом общегородского выпускного.

Главной площадкой события станет район "Речного порта" на ул. Госпаровской. Официальное открытие фестиваля "Проводник" запланировано на 15 часов. Для гостей выступит девятилетняя певица Алексанна из Тюмени, завоевавшая сердца слушателей своим запоминающимся тембром и взрывной энергетикой. Она пишет и исполняет авторские песни, которые набирают более 50 тыс. прослушиваний в месяц.

После ее выступления начнется модный показ дизайнеров из Тюмени, Ялуторовска, Екатеринбурга. Зрители увидят летние образы с мотивами гжели, хохломы, жостово, оценят новое прочтение тюменского платка, познакомятся с современной авторской одеждой.

Вечером стартует большая музыкальная программа от команды "Музсходка". На сцену выйдут лучшие тюменские коллективы, отобранные на кастинге. Для слушателей прозвучат инди, этно, джаз, регги и не только.

В течение дня будут работать ремесленные ярмарки, мастер-классы, настольные и трансформационные игры, лекторий на крыше. Завершится фестиваль кинопоказом под открытым небом: тюменцы и гости города посмотрят фильм "Конек-горбунок" — современную экранизацию сказки Петра Ершова.

Возрастное ограничение: 0+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# креативные индустрии , фестиваль

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:47 08.08.2025Тюменцы создадут арт-объект на фестивале "Проводник" 
12:36 08.08.2025В Тюмени пятеро предпринимателей выиграли грант "Новая нефть"
12:14 08.08.2025 Максим Афанасьев анонсировал установку светофоров на 16 перекрестках в Тюмени
12:03 08.08.2025Лучших аграриев чествуют на Дне поля в Ярковском районе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора