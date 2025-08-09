В Тюмени фестиваль "Проводник" проходит в Речном порте

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

III Фестиваль креативных индустрий "Проводник" проходит по ул. Госпаровской в районе Речпорта 9 августа. Одной из многочисленных активностей события стала дискуссия "События как драйвер развития городских пространств: маркетинг и продюсирование территорий".

В Тюмени есть немало примеров того, как однодневный фестиваль перерос в масштабное событие и оставил после себя инфраструктуру, сказал генеральный директор Тюменского агентства креативных индустрий Алексей Краев.

"После фестиваля "Уличная классика" в Гагаринском парке открыли площадку паркура. Дети, которые участвовали в фестивале "Джем" пять лет назад, стали предпринимателями. Вот и "Проводник" мы неслучайно проводим в Речпорте, здесь есть ряд исторических объектов, которые войдут в единый креативный кластер", - уточнил Краев.

Новое место в Тюмени - "Подземка" на набережной - ждет ряд преобразований. Ее дополнят красивыми витражами. Пространство будет работать и зимой.

Идею проведения того или иного фестиваля во всевозможных общественных пространствах предложила во время сессии автор проекта "Джем" Наталья Паденко.

"В Тюмени строят много кварталов с большими дворами и мероприятия выходного дня в них можно проводить легко. Тогда человек в шаговой доступности может весело и с пользой провести время. Мы развиваем предпринимательство и оно проходит красной нитью по всем нашим событиям", - подчеркнула Наталья.

Кстати, гостями фестиваля "Джем" только в один из выходных дней становятся более 20 тысяч тюменцев и гостей города.

Режиссёр городских событий Полина Захарова считает, что проведение фестивалей заново открывает горожанам глаза на уже казалось бы знакомые места и открывает новые.

"У людей при этом складывается другое отношение, открытость к территории, к новым знаниям и они стараются больше гулять по городу, открывать для себя что-то новое. Наша задача - через разные виды искусств, креативные индустрии завлечь людей на данную территорию и показать, что у нас крутой, классный город", - рассказала Полина.

К числу нестандартных мест проведения городских событий эксперты отнесли железнодорожное депо. К слову, сейчас руководство компании РЖД готовит его предоставить для организации разных мероприятий.

Фестиваль "Проводник" - витрина креативной продукции - объединил более 200 мастеров декоративного искусства, урбанистов, модельеров и музыкантов. В течение дня гостей ждут мастер-классы, ярмарки, демонстрация коллекций модельеров, фотовыставка, концерт музыкантов и показ фильма "Конек-горбунок".

Ремесленники и урбанисты создадут арт-объекты – отсылку в месту, где проходит фестиваль. Площадки работают до 22 часов. Подробная программа представлена в Телеграм-канале ТАРКИ.

Вход на событие бесплатный. Возрастное ограничение: 6+.

Видео: ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева