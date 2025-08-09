Алексей Краев рассказал об основном смысле фестиваля "Проводник"

Основной смысл III Фестиваля креативных индустрий "Проводник" - познакомить горожан с Речным портом, его историей и будущим предназначением. Об этом во время торжественного открытия события сказал организатор, гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Мы очень хотим, чтобы вы познакомились с этим районом города: старинная архитектура, классное современное будущее. Район будет совсем другим. Скоро здесь будет большое креативное пространство, хорошие рестораны, места, где можно остановиться, это пространство для творчества. Мы показываем этот район через наших людей, через наши бренды", - сказал он.

Более 200 мастеров декоративного искусства, урбанистов, модельеров и музыкантов объединил "Проводник". По мнению авторов проекта, это своего рода витрина лучших креаторов Тюмени.

Важность данного события для развития креативных индустрий региона подчеркнули председатель Тюменской гордумы Светлана Иванова и депутат облдумы Эдуард Омаров.

"Семь лет назад мы начали активно развивать креативную индустрию. И сегодня уже вся страна говорит Тюмень - столица креативных индустрий. А кто за этим стоит? Конечно же, люди, мы с вами, те, кто генерит разные интересные идеи, вокруг которого собираются не только наши граждане, но из других регионов. Они берут у нас хороший опыт, а мы с удовольствием делимся", - подчеркнул Омаров.

Руководитель отдела правовой поддержки девелоперской компании "Брусника" Василий Балин в приветствии к участникам и гостям фестиваля "Проводник" отметил, что Речпорт в перспективе станет настоящей жемчужиной Тюмени. В нем сохранены важные для территории объекты – краны Ганц и Альбрехт, появились новые арты. В концепцию развития Речного порта заложено создание новых общественных пространств.

"Под мостом будет реализовано спортивное пространство. Там будет много различных площадок. В ближайшее время мы соединим набережную, то есть та, которая у нас Мраморная с территорией Речного порта. То есть уже буквально в этом году мы создадим пешеходную связь и, соответственно, вся территория, которая от Профсоюзной до моста Влюблённых, это будет единое пешеходное пространство", - уточнил Василий Балин.

Проект развития исторического места Тюмени девелоперская компания реализует совместно с властями.

Хедлайнером фестиваля креативных индустрий "Проводник" стала юная вокалистка Aleksanna. Она подарила гостям свой новый хит. Он собирает по 50 тысяч прослушиваний в сутки на онлайн-платформах.

Программа фестиваля "Проводник" рассчитана до 22 часов. Гостей ожидают мастер-классы, множество товаров от мастеров и ремесленников, показ мод, просмотр фильма "Конек-горбунок" под открытым небом.

Вход на событие бесплатный.

Возрастное ограничение: 6+.

Анжела Лебедева