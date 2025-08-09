Дизайнер из Екатеринбурга представил новую коллекцию одежды на фестивале в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую коллекцию одежды представил на подиуме фестиваля "Проводник" дизайнер, владелец бренда TONY CLOU из Екатеринбурга Антон Ермаков. За четыре года его бренд знают далеко за пределами Урала.

"Ни для кого не секрет, что Екатеринбург – столица моды. Мы это постоянно доказываем, даже на европейском уровне. Недавно был показ в Москве, публика на ура приняла нашу коллекцию", - рассказал Антон в интервью корреспонденту "Тюменской линии".

Дизайнер с радостью откликнулся на предложение тюменских организаторов "Недели моды. Сибирь" выступить на фестивале "Проводник". Специально для события Антон Ермаков успел создать эксклюзивные наряды. В основе показа – переходящая коллекция от лета к осени 2025 г.

"У нас есть интересные комбинезоны, костюмы с низкой талией, укороченным верхом, все по трендам. И что-то даже можно отнести к трендам 2026 года, расцветки, фасоны. Сейчас все стили смешались, люди ориентируются на удобство и комфорт. И мы, как социально окруженные люди в модной индустрии, должны подстраиваться под аудиторию и трактовать свое виденье", - уточнил Антон.

Модные цвета сезона лето-осень 2025 – желтый, оранжевый, коралловый, терракотовый.

Актуальным стилем, по мнению владельца бренда TONY CLOU, является бохо в сочетании с кэжуал: "Кружевная юбка с косухой достаточно стильно будет смотреться".

Дизайнер Антон Ермаков считает, что фестивали, подобные "Проводнику" дают горожанам возможность получения визуального опыта, понимания перспектив, взаимодействия с молодежью.

Также на подиуме "Проводника" свои коллекции представили дизайнеры Тюмени и Ялуторовска.

Напомним, более 200 мастеров декоративного искусства, урбанистов, модельеров и музыкантов объединил "Проводник". Его программа рассчитана до 22 часов.

Гостей ожидают мастер-классы, множество товаров от мастеров и ремесленников, выступление музыкантов, просмотр фильма "Конек-горбунок" под открытым небом.

Вход на событие бесплатный. Возрастное ограничение: 6+.

Анжела Лебедева