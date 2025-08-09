Фотогалерея: фестиваль "Проводник" объединил дизайнеров, урбанистов, музыкантов и мастеров

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

III Фестиваль креативных индустрий "Проводник" проходит по ул. Госпаровской в районе Речпорта 9 августа с 11 до 22 часов.

Он собрал на разных площадках дизайнеров, урбанистов, музыкантов и мастеров. Всего более 200 представителей креативных индустрий работают на нем. Для гостей фестиваля проходят лекции, мастер-классы, показы дизайнерской одежды, выступления музыкантов.

"Проводник" стал витриной тюменских креаторов. Впервые он организован в Речном порте. Девелоперская компания "Брусника" занимается реновацией одного из исторических мест города.

Анжела Лебедева