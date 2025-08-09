  • 9 августа 20259.08.2025суббота
Тюменцев приглашают на военно-патриотическое мероприятие "Вместе для СВОих"

Общество, 09:53 09 августа 2025

Администрация Тюменского района | Фото: Администрация Тюменского района

Военно-патриотическое мероприятие "Вместе для СВОих" пройдёт в на площади ЖК "Андерсен Парк" в д. Дударева 10 августа.

Гостей ждут военно-спортивные состязания для детей и подростков, мастер-классы по основам тактической медицины, плетению маскировочных сетей и костюмов.

Кроме того, выставка поискового отряда "Аэлита" познакомит с историей отряда и экспонатами школьного музея Боевой Славы.

Как сообщают организаторы, инициатива проведения принадлежит Союзу морских пехотинцев и семей погибших защитников Отчества.

Начало запланировано на 16 часов. Возрастное ограничение 12+.

﻿
