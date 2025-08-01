Трое детей пострадали в аварии на трассе Тюмень – Госав

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трое детей получили ранения в ДТП на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск. Водитель, возможно, уснул за рулем, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автомобиль Toyota Corolla въехал в дорожное ограждение, съехал в кювет, а затем ударился в опору освещения на 103-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области.

Машиной управлял 45-летний житель Увата.

В результате ДТП ранения получили водитель, его восьмилетний сын, а также внуки водителя: девочка шести лет и четырехлетний мальчик.

“Дети перевозились без специальных удерживающих устройств. Внуки приехали к дедушке в гости из Ленинградской области. Их мать тоже находилась в автомобиле в момент ДТП, она не пострадала”, – сообщили в ГАИ.

Обстоятельства ДТП выясняются.