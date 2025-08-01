  • 11 августа 202511.08.2025понедельник
  • USD79,7796
    EUR92,8800
  • В Тюмени 19..21 С 0 м/с ветер северный

Трое детей пострадали в аварии на трассе Тюмень – Госав

Происшествия, 18:24 11 августа 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Трое детей получили ранения в ДТП на федеральной автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск. Водитель, возможно, уснул за рулем, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Автомобиль Toyota Corolla въехал в дорожное ограждение, съехал в кювет, а затем ударился в опору освещения на 103-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе Тюменской области.

Машиной управлял 45-летний житель Увата.

В результате ДТП ранения получили водитель, его восьмилетний сын, а также внуки водителя: девочка шести лет и четырехлетний мальчик.

“Дети перевозились без специальных удерживающих устройств. Внуки приехали к дедушке в гости из Ленинградской области. Их мать тоже находилась в автомобиле в момент ДТП, она не пострадала”, – сообщили в ГАИ.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , дети

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:32 11.08.2025В Тюменской области пьяный житель села поджёг соседскую баню
18:24 11.08.2025Трое детей пострадали в аварии на трассе Тюмень – Госав
17:38 11.08.2025Маковую соломку житель Юргинского района хранил на крыше бани
14:42 11.08.2025Десятилетний мальчик получил травмы в дорожной аварии в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора