Крытый ледовый каток по ул. Судоремонтной в Тюмени сдадут в сентябре
Строительство крытого ледового катка продолжается по ул. Судоремонтной в Тюмени. Весь объем работ завершат в сентябре 2025 года, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.
По словам подрядчиков, здание построено полностью, рабочие заняты благоустройством прилегающей территории.
Ледовое поле имеет размеры 30х60 м. Пропускная способность — до 50 человек в смену. Каток способен принять 100 зрителей.
Объект возводят по типовому проекту. Три подобных катка построены в п. Винзили Тюменского района, в Тобольске и по ул. Народной в Тюмени.