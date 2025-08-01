  • 12 августа 202512.08.2025вторник
Крытый ледовый каток по ул. Судоремонтной в Тюмени сдадут в сентябре

Экономика, 14:03 12 августа 2025

t.me/gus72to

Строительство крытого ледового катка продолжается по ул. Судоремонтной в Тюмени. Весь объем работ завершат в сентябре 2025 года, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

По словам подрядчиков, здание построено полностью, рабочие заняты благоустройством прилегающей территории.

Ледовое поле имеет размеры 30х60 м. Пропускная способность — до 50 человек в смену. Каток способен принять 100 зрителей.

t.me/gus72to

Объект возводят по типовому проекту. Три подобных катка построены в п. Винзили Тюменского района, в Тобольске и по ул. Народной в Тюмени.

