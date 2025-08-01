  • 12 августа 202512.08.2025вторник
  • USD79,6677
    EUR92,9485
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер северо-западный

В центре Тюмени проходят рейды по выявлению нарушителей ПДД

Происшествия, 13:52 12 августа 2025

Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Рейды по выявлению водителей, нарушающих правила дорожного движения, организуют на центральных улицах Тюмени. В ночь на 12 августа массовые мероприятия по противодействию пьяному вождению прошли на улицах Республики, Челюскинцев и Ленина.

"В ночное время молодежь, нарушающая ПДД, группируется на центральных магистралях города. Это показал срез выявленных нарушений: "бесправник" на "БМВ", автомобилист с поддельным водительским удостоверением на "Мерседесе", 22 водителя автомобилей, на которых нанесена незаконная тонировка, мотоциклист без прав, попытавшийся уехать от автоинспекторов, 16-летний водитель на питбайке", - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Рейды в центре города будут продолжаться, пока в этом будет необходимость, добавили в ведомстве.

Отметим, в выходные, 9 и 10 августа, сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятия по противодействию пьяному вождению. На дорогах задержали 38 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , рейд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:36 12.08.2025Виновника смертельного ДТП в Армизонском районе взяли под стражу
13:52 12.08.2025В центре Тюмени проходят рейды по выявлению нарушителей ПДД
11:07 12.08.2025Тюменец пытался дать взятку инспектору ДПС
08:41 12.08.2025Подросток погиб в аварии на трассе Тюмень – Омск

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора