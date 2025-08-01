В центре Тюмени проходят рейды по выявлению нарушителей ПДД

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Рейды по выявлению водителей, нарушающих правила дорожного движения, организуют на центральных улицах Тюмени. В ночь на 12 августа массовые мероприятия по противодействию пьяному вождению прошли на улицах Республики, Челюскинцев и Ленина.

"В ночное время молодежь, нарушающая ПДД, группируется на центральных магистралях города. Это показал срез выявленных нарушений: "бесправник" на "БМВ", автомобилист с поддельным водительским удостоверением на "Мерседесе", 22 водителя автомобилей, на которых нанесена незаконная тонировка, мотоциклист без прав, попытавшийся уехать от автоинспекторов, 16-летний водитель на питбайке", - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Рейды в центре города будут продолжаться, пока в этом будет необходимость, добавили в ведомстве.

Отметим, в выходные, 9 и 10 августа, сотрудники Госавтоинспекции провели мероприятия по противодействию пьяному вождению. На дорогах задержали 38 водителей в состоянии алкогольного опьянения.