Тюменцы поделились опытом привлечения инвесторов на всероссийском форуме

Экономика, 13:32 15 августа 2025

инвестиционное агентство Тюменской области

Делегация Тюменской области принимает участие в работе Всероссийского форума муниципальных инвестиционных уполномоченных в Минусинске. Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области, куратор площадки "НААИР. Муниципалитет" Николай Пуртов провел для участников форума мастер-класс по ключевым инструментам привлечения инвестиций, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Мы сформировали понятную и эффективную модель привлечения и сопровождения инвесторов для всех инвеступолномоченных. Каждый муниципалитет, используя свои ресурсы — административные, инфраструктурные и другие, видит возможности своей команды и действующих институтов развития региона", - рассказал Пуртов.

инвестиционное агентство Тюменской области инвестиционное агентство Тюменской области ﻿

В Тюменской области более 65 % предпринимателей, обратившихся за консультациями или получения мер поддержки, уже реализуют проекты в муниципалитетах.

