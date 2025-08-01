Тюменцы поделились опытом привлечения инвесторов на всероссийском форуме

Делегация Тюменской области принимает участие в работе Всероссийского форума муниципальных инвестиционных уполномоченных в Минусинске. Генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области, куратор площадки "НААИР. Муниципалитет" Николай Пуртов провел для участников форума мастер-класс по ключевым инструментам привлечения инвестиций, сообщает инфоцентр регионального правительства.

"Мы сформировали понятную и эффективную модель привлечения и сопровождения инвесторов для всех инвеступолномоченных. Каждый муниципалитет, используя свои ресурсы — административные, инфраструктурные и другие, видит возможности своей команды и действующих институтов развития региона", - рассказал Пуртов.

В Тюменской области более 65 % предпринимателей, обратившихся за консультациями или получения мер поддержки, уже реализуют проекты в муниципалитетах.