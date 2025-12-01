  • 22 декабря 202522.12.2025понедельник
В Тюмени пройдет конференция по сбыту продукции для фермеров и ремесленников

Экономика, 13:14 22 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Конференция по сбыту продукции для фермеров и ремесленников начнется в Центре стратегического развития "Сибирь" (ул. Осипенко, 35) 23 декабря в 15 часов 30 минут.

По информации регионального центра "Мой бизнес", участники узнают о современных методах сбыта продукции и инновационных каналах продаж. Эксперты поделятся передовыми технологиями и инструментами. Это позволит феремерам и ремесленникам адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка, сохранить конкурентоспособность и увеличить продажи.

Участие в конференции даст возможность наладить полезные контакты с представителями отрасли и потенциальными партнерами. Они могут стать основой для новых проектов и сотрудничества.

Для выставки товаров связаться по телефону: 8 (3452) 49-99-44 доб. 901, Ольга.

Для участия необходима регистрация по ссылке.

Программа - здесь.

Мероприятие проходит в рамках реализации национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

# конференция , сбыт , центр Мой бизнес

