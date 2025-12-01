Поставки современной спецтехники в округа Тюменской области продолжатся в начале 2026 года

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Поставки современной спецтехники в округа Тюменской области продолжатся в начале 2026 года. Уже в январе предприятия, обслуживающие водо-канализационные сети, получат передвижные ремонтные мастерские, парогенераторные установки, которые будут отогревать сети. Оснащение ведет концессионер – компания "Росводоканал Тюмень".

По оценке директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Семёна Тегенцева, всего в муниципальные округа, которые стали участниками концессионных соглашений, поступит 84 единицы новой техники.

"В современной истории жилищно-коммунального хозяйства такого поступления новой техники не было. Это приведет к повышению уровня обслуживания водопроводно-канализационного хозяйства. Практически вся техника российского производства, абсолютно ремонтнопригодная. Она станет хорошим подспорьем в обслуживании и обеспечении бесперебойной работы систем водоснабжения и водоотведения на территориях", - уточнил директор департамента.

По словам генерального директора "Росводоканал Тюмень" Ольги Сарбаевой, к обслуживанию систем водоснабжения и водоотведения в новых для себя округах компания приступила с 10 декабря.

"Мы начали эксплуатационную деятельность в 16 муниципальных округах Тюменской области с 10 декабря. К нам перешли люди из предыдущих ресурсоснабжающих организаций, набираем новые коллективы. Основным подспорьем для них станет новая техника. Первая партия из 38 машин начнет поступать в понедельник и вторник в наши новые территории обслуживания", - рассказала генеральный директор компании.

Как пояснили специалисты "Росводоканал Тюмень" при выборе спецтехники основывались на том, что она должна обеспечить большой пробег и высокую проходимость. Основными вариантами стали машины колесной базы четыре на четыре и шесть на шесть. При этом она рассчитана на работу круглый год.

"В кабинах есть кондиционеры, дополнительные отопители, на технике установлены предпусковые обогреватели, мультимедийные системы, чтобы людям было комфортно работать. Техника готова работать круглогодично, устойчива к отрицательным температурам", - отметил начальник автотранспортного цеха "Росводоканал Тюмень" Евгений Греб.

Он пояснил, что до конца года предприятие получит 38 единиц транспорта, в том числе тракторы, бортовые краны-манипуляторы, самосвалы, экскаваторы-погрузчики, УАЗы и тралы. Это будет последняя партия в 2025 году. Поставки возобновятся в январе 2026 года – ожидают передвижные ремонтные мастерские, парогенераторные установки, канало-промывочную технику, илососы.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал в своем канале мессенджера Max о старте поставок спецтехники в округа, где реализуются концессионные соглашения.

Оксана Корнеенкова